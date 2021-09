Immobiliare: Roma quarta in Europa per attrattività, il mercato riparte

È quanto emerge della ricerca realizzata da Scenari Immobiliari in collaborazione con Fabrica Immobiliare Sgr. Si guarda a effetto candidatura EXpo 2030

Roma è al quarto posto in Europa per livello di attrattività complessivo della città, e uno dei cinque poli urbani più importanti nel continente. È quanto emerge della ricerca realizzata da Scenari Immobiliari in collaborazione con Fabrica Immobiliare Sgr dal titolo “Roma 2030. La capitale nel nuovo scenario internazionale”, che analizza lo stato di salute della città.

In base a quanto emerge dalla ricerca l’attrattività della Capitale ha effetti positivi anche sul mercato immobiliare. Dopo un periodo caratterizzato da stabilità dei prezzi medi degli immobili in centro città, con un calo della periferia, Roma è lanciata verso grandi opportunità di recupero nei prossimi anni, potenzialmente tra le più alte in Europa.

Le previsioni di crescita per i prossimi cinque anni pongono, infatti, la Capitale al secondo posto tra le città analizzate, con un incremento potenziale del 15,4 per cento in cinque anni, secondo solo a Parigi, con più 19,3 per cento. la classifica delle città più attrattive è guidata da Londra, seguita da Parigi e Madrid, Roma è prima di Berlino e Stoccolma, seguono nell’ordine, Lisbona, Vienna, Dublino, Atene e Bruxelles. Gli investitori, guardano in particolare, secondo la ricerca , al residenziale e agli hotel ed emerge la tendenza verso le residenze in affitto.