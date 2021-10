Imprese: Tagliavanti (Camera Commercio Roma), unire competenze territorio per rilancio

A Roma, a fronte di grandi competenze economiche, manca un metodo efficace

A Roma “abbiamo le competenze economiche, quello che manca è un metodo: trovare ago e filo per tenere tutte le competenze territoriali, scientifiche, amministrative e del sapere unite all’interno di un grande progetto”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, intervenendo all’iniziativa intitolata “Il futuro del Lazio dopo la pandemia”, nell’ambito della V edizione di Ecoslab, laboratorio per lo sviluppo economico e sociale del Lazio, promossa dal Consiglio Regionale Unipol del Lazio, che si è svolta oggi presso la sede della Camera di commercio di Roma, nella sala del Tempio di Adriano – Piazza di Pietra.

“Negli anni questo è stato fatto più volte ma per troppo poco tempo, dobbiamo cambiare questo approccio e questo è un periodo favorevole per aprire una nuova stagione: le parole di ottimismo di Zingaretti, che condividiamo, ci incoraggiano – ha aggiunto Tagliavanti – perché proprio nel momento in cui non sapevamo cosa fosse questa malattia e come affrontarla la società romana e del Lazio è stata molto responsabile, dai cittadini fino alle istituzioni”.