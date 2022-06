Imu 2022, Roma la città più cara: in media 110 euro

Fino al 16 giugno per pagare l’imposta sulla seconda casa e sulle prime di lusso. La Capitale al top come aliquota

A Roma l’Imu picchia duro. Per una seconda casa della stessa categoria catastale nella Capitale si pagano mediamente 110 euro all’anno; a Milano 99 euro; a Bologna 96 euro; a Firenze 95 euro; a Napoli 95 euro.

A Roma imposta all’11,4 per mille

Ancora pochi giorni a disposizione per pagare l’Imu, fino al 16 giugno. Mentre per i versamenti Irpef, Ires, Irap e Flat Tax si puo’ aspettare ancora qualche settimana. Da meta’ giugno parte la corsa ai pagamenti fiscali sui redditi prodotti nel 2021. A Roma l’imposta è dell’11,4 per mille.

Incasso record per lo Stato

L’Imu, secondo le stime della Uil, portera’ alle casse di enti territoriali e Stato (al quale va l’Imu sui capannoni) 19,6 miliardi di euro. Entro il 16 giugno si versa l’acconto sul 2022 mentre il saldo e gli eventuali conguagli (se ad esempio il Comune ha modificato le aliquote) dovranno essere versati entro il 16 dicembre.

Chi deve pagare l’Imu

La tassa non grava sulla maggioranza delle prime case ma devono pagarla tutte le seconde case, affittate o a disposizione. Gli immobili, i terreni o aree edificabili e i terreni agricoli. Nel 2021 l’imposta ha fruttato ai Comuni 17,772 miliardi con un aumento di 824 milioni di euro, pari a +4,9% rispetto al 2020. A causa delle chiusure imposte dal Covid, anche quest’anno non pagheranno l’Imu gli immobili D/3 cioe’ destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti.

Pagano l’Imu le prime case di lusso

Da quest’anno dovra’ pagare l’imposta sulla prima casa anche il coniuge che vive nella casa di famiglia appartenente all’altro coniuge, anche se le due case sono in due comuni diversi. Pagano sempre l’Imu anche se prime case le abitazioni cosiddette di lusso (A/1), ville (A/8), Castelli o Palazzi Storici (A/9) ai quali spettera’ una detrazione di 200 euro. L’aliquota in questo caso sarà dello 0,6%.