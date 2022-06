Incendio Malagrotta: Coldiretti, subito ristori per gli agricoltori

Pesa stop consumo alimenti di origine vegetale e animale

Preoccupano le conseguenze ambientali ed economiche dell’incendio al Tmb di Malagrotta che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sulle aziende agricole dell’area, gia’ vincolate dalle inevitabili restrizioni imposte con ordinanze regionali e comunali. Coldiretti Lazio lancia l’allarme per le imprese ricadenti nell’area interessata dall’incendio, chiedendo ristori immediati in un momento di particolare difficolta’ per gli agricoltori, gia’ alle prese con molteplici problematiche che vanno dalle conseguenze causate dalla pandemia, all’aumento dei costi delle materie prime fino al caro carburante, la siccita’ e la peste suina. E’ entrata infatti in vigore l’ordinanza del Comune di Roma che dispone tra le altre cose – sottolinea la Coldiretti – il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata, ai quali si aggiunge il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile, il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali che sono stati raccolti nell’area individuata.

Area che – spiega Coldiretti – si estende nel raggio di sei chilometri dall’impianto andato a fuoco. Stop quindi a frutta e verdura, ma nuove prescrizioni potrebbero arrivo nell’attesa di capire l’entita’ di tale disastro e le conseguenze che avra’ sulla qualita’ dell’aria e l’eventuale presenza di diossina, che sara’ accertata dall’attivita’ dell’Arpa. “Una situazione insostenibile – dice il vice presidente nazionale di Coldiretti David Granieri – i danni causati all’agricoltura da questo incendio saranno incalcolabili e sommati alla lunga serie di problematiche, che gia’ devono affrontare le nostre aziende, rischia di portare alla chiusura delle imprese gia’ sul lastrico. Oltre alle ricadute che questo avra’ sia su un indotto importante che sui dipendenti che rischiano il posto di lavoro”.