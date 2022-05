Intesa Sanpaolo: startup incontrano pmi e investitori, due le imprese romane al Demoday

10 startup selezionate tra le oltre 230 candidate alla prima call dedicata a Digitale e Industria 4.0

Si è conclusa nei giorni scorsi una prima fase di “Up2Stars” – il progetto di accelerazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle startup italiane – con 10 giovani imprese operanti nel settore Digitale e Industria 4.0 accelerate e pronte per il demo day, una giornata di presentazione ad un network di imprese clienti di Intesa Sanpaolo potenzialmente interessate alla progettualità e all’innovazione delle startup.

Tra le 10 startup selezionate due sono romane:

KEYLESS TECHNOLOGIES Srl – Roma – www.keyless.io

La missione della startup è fornire a persone e organizzazioni un futuro senza password, dove l’utente stesso è la chiave di sicurezza. La tecnologia garantisce privacy-by-design, utilizzando tecniche crittografiche brevettate e calcolo multipartitico sicuro. Quando un utente si iscrive, il suo modello biometrico è crittografato, suddiviso in “frammenti” e archiviato su più server: in questo modo anche se un server è compromesso, per gli aggressori non è possibile avere accesso al set di dati completo.

PWNX Srl – Roma – https://pwnx.io

La startup è un servizio cloud Platform as a Service (PaaS) progettato per supportare le persone e le organizzazioni contro il diffuso fenomeno della skill shortage di competenze nel settore della Cyber Security e dell’Information Technology più in generale. La startup organizza competizioni CTF (Capture the Flag), in un ambiente completamente controllato, dove è possibile applicare tecniche offensive e difensive su sistemi informatici e applicazioni per scopi di formazione.