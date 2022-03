Ita guarda all’estate, 64 le destinazioni previste

Presentata a Fiumicino stagione Summer 2022. Subito voli con Miami e Boston

All’aeroporto di Fiumicino i vertici di Ita Airways hanno presentato questa mattina anche tutte le novita’ della sessione operativa “Summer 2022”: 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande novita’ per questa nuova stagione, che grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione, raggiungera’ le piu’ importanti mete del turismo mondiale.

Oggi e’ partito, alle 11, il primo volo, l’AZ0630, Roma Fiumicino – Miami, che ha dato l’avvio al nuovo operativo intercontinentale. Il volo atterrera’ a Miami alle 16.40 local time e ripartira’ alle ore 19.40 local time.

Domani partira’ il primo volo Roma Fiumicino – Boston con 2 frequenze settimanali nelle prime tre settimane di marzo, per poi raggiungere le 3 frequenze settimanali a partire dall’ultima settimana di marzo. Il volo, operato da un Airbus A330 partira’ da Roma alle ore 10.20 per atterrare alle ore 14.00 local time a Boston. Il volo Boston – Roma Fiumicino ripartira’ alle ore 17.10 local time per atterrare a Roma alle 7.

Le frequenze della Roma Fiumicino – Miami e della Roma Fiumicino – Boston aumenteranno nel corso della Summer 2022 e passeranno da 3 a 5 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio, fino a raggiungere la frequenza giornaliera nel periodo da giugno a settembre.

Il collegamento con New York Jfk, gia’ attivo con Roma, riprendera’ da Milano il prossimo 2 aprile con 5 frequenze settimanali.

Da giugno 2022 partiranno anche le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo