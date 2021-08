Italia quinta in Europa per siti di phishing

Sono stati individuati 300 siti di adescamento, di cui 27 in Italia.

L’Italia si conferma al quinto posto della classifica nera Europea che considera i siti di phishing. Sono stati individuati 300 siti di adescamento, di cui 27 in Italia. La classifica vede al primo posto la Germania (111), Regno Unito (63), Francia (43) e Paesi Bassi (34).

I risultati sono emersi da una ricerca Kaspersky, la quale ricorda come i criminale del web abbiano usato come esca il Covid e il grande tempo passato a casa dalle persone durante il lockdown. Nell’ultimo trimestre la tendenza è aumentata, con gli utenti che hanno riscontrato un’impennata di messaggi con false fatture in diverse lingue relative a pagamenti per le questioni più disparate.

I ricercatori hanno osservato un leggero calo a giugno, prima che i “cracker” intensificassero nuovamente le loro operazioni. Tra i consigli degli esperti per non cadere in questa trappola c’è quello di diffidare di offerte e promozioni, in particolar modo quelle “generose”.