La casa romana di Pasolini va all’asta, petizione per fermarla

Cgil Roma, appello a Regione e Campidoglio 'Ultima occasione per salvare bene storico'

La prima casa romana di Pier Paolo Pasolini va all’asta e il quartiere si ribella lanciando persino una petizione per bloccare l’operazione e proporre un museo diffuso nel IV municipio. Nell’appartamento al primo piano di via Giovanni Tagliere, nel quartiere di Rebibbia, Pasolini visse nei primi anni 50 e qui scrisse quello che poi divento’ l’inizio di Ragazzi di Vita. In questa casa, ora di proprieta’ privata, il Comune aveva annunciato di voler aprire una Casa internazionale della Poesia nel 2013.

Poi non se ne e’ fatto piu’ nulla e ora si e’ arrivati all’asta giudiziaria che di sicuro non salvaguardera’ il suo valore storico: questo luogo, anche se transitorio e fugace nella vita dello scrittore, fu formativo per la vicinanza a quelle borgate che poi Pasolini non abbandono’ piu’.

Per questo molte realta’ territoriali, dal Centro popolare San Basilio al Circolo Arci, ora si battono per fermare l’asta. Ma non solo. Anche la Fillea Cgil di Roma e del Lazio lancia un appello al Municipio IV, al Comune di Roma e alla Regione Lazio affinche’ entrino in possesso della prima abitazione romana di Pier Paolo Pasolini. “La decisione dei proprietari rappresenta l’ultima occasione per le Istituzioni per rendere patrimonio collettivo un bene dall’alto valore storico e culturale – spiega Fillea Cgi- Negli anni, infatti, si sono susseguite proposte ed idee da parte del Comune di Roma, l’ultima nel 2013, che non hanno mai visto la luce. Ora e’ il momento di mettere in campo un progetto per recuperare il bene e renderlo patrimonio pubblico, inserendolo anche in un’azione piu’ ampia di rigenerazione urbana del quartiere”. “Siamo convinti che rendere il primo appartamento di Pasolini un luogo pubblico accessibile alle persone, in cui sia possibile studiare, accedere alla cultura o svolgere attivita’ creative e ricreative, possa rappresentare un importante punto di svolta per la il Municipio IV e le persone che lo abitano. Nel quadrante est della Capitale, infatti, spazi del genere sono rari e spesso sono di natura privata”, conclude.