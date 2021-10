Lavoro: a Casal Bertone (Roma) primo centro impiego Gol Italia

Zingaretti e Orlando firmano patto occupazione

Apre nel nuovo centro per l’impiego-Spazio Lavoro di Casal Bertone il primo sportello GOL d’Italia per l’attuazione delle politiche attive del Lavoro previste dal Programma di Garanzia di Occupabilita’ dei Lavoratori. Firmato, inoltre, il protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lazio per la promozione dell’occupabilita’ e dell’occupazione, per lo sviluppo delle nuove competenze e dei servizi del lavoro. All’inaugurazione del centro e dello sportello, questa mattina, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Claudio Di Berardino.

Lo sportello GOL -inserito nel nuovo centro per I’impiego-Spazio Lavoro di Casal Bertone in via De Dominicis,11- realizza il nuovo programma varato dal ministero del Lavoro sulle politiche attive.

Propone percorsi di accompagnamento al lavoro per categorie particolarmente fragili: giovani neet, donne in stato di bisogno, persone con disabilita’, lavoratori in cassa integrazione, percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati senza reddito da piu’ di 6 mesi o con piu’ di 55 anni di eta’, lavoratori in cassa integrazione e lavoratori con redditi molto bassi.

Uno staff di operatori specializzati si occupera’ di costruire percorsi personalizzati secondo le esigenze delle singole persone, percorsi che possono includere programmi di formazione o aggiornamento delle competenze, orientamento e accompagnamento al lavoro, anche con l’eventuale coinvolgimento dei servizi territoriali educativi, sociali e socio-sanitari o con l’attivazione di programmi di ricollocazione collettiva per situazioni di crisi aziendali.

Il centro per l’impiego-Spazio Lavoro di Casal Bertone inaugurato oggi e’ la prima nuova sede che apre nell’ambito del piano di potenziamento dei cpi del Lazio. Nei prossimi mesi ne apriranno altri 14, portando il numero complessivo a 50 sedi, a cui si aggiungeranno 5 poli regionali e 9 ulteriori uffici locali. Oltre allo sportello GOL, il centro offre tutti i servizi degli altri centri per l’impiego regionali. Potenziati quelli dedicati ai giovani, visto che i locali del CPI sono attigui alla residenza universitaria gestita la DiSCo Lazio e con vicinanza con la casa dello studente e con gli uffici dedicati agli studenti ‘Porta Futuro’. Ulteriore elemento distintivo sara’ uno stretto legame con le realta’ produttive territoriali.

Il protocollo d’intesa siglato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e’ volto a promuovere l’occupabilita’ e l’occupazione, a sviluppare le nove competenze e i servizi del lavoro con una piu’ stretta sinergia tra le due istituzioni. Gli obiettivi sono l’aumento e il miglioramento delle capacita’ di intervento sul mercato del lavoro per i settori produttivi a elevata specializzazione e la creazione di nuova e buona occupazione in particolare per i profili professionali necessari a accompagnare la fase di ripresa post Covid. Previsti percorsi di formazione di nuove competenze, di ampliamento dell’offerta dei servizi, con particolare attenzione ai soggetti piu’ deboli nel mondo del lavoro. Tra i settori su cui verranno attivati progetti di formazioni vi sono l’ICT, la Green Economy e Scienze della Vita. Nell’ambito del programma di Garanzia per l’Occupabilita’ dei Lavoratori sono oltre 88 milioni di euro – come prima tranche- le risorse previste per il Lazio, con l’obiettivo di raggiungere oltre 57 mila utenti, di cui 15 mila in programmi di formazione e aggiornamento delle competenze.