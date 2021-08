Lavoro: M5s, prorogare al 2022 esonero Tosap e Cosap

La proposta partita da Virginia Raggi è stata esposta dalla deputata Lupo

“Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi ha nuovamente riproposto il problema della scadenza a fine anno dell’esenzione del pagamento delle tasse di occupazione di suolo pubblico Tosap e Cosap per bar e ristoranti. Questa misura, introdotta per la prima volta a livello locale proprio dalla nostra sindaca e poi estesa a livello nazionale grazie al M5s e al governo Conte, è vitale per una categoria fortemente penalizzata a causa del Covid e che chiede solo di continuare a lavorare in sicurezza. Siamo fortemente convinte che l’esonero debba essere prorogato a tutto il 2022 e per questo rivolgiamo un accorato appello al governo e, a tutte le forze di parlamento. Come ha giustamente detto la sindaca Raggi, “il governo tiene, se tiene il lavoro”: bisogna sapere e volere ascoltare chi ha voglia di lavorare per risalire la china”.

Queste le dichiarazioni delle senatrice pentastellata Giulia Lupo e la deputata M5S Vittoria Baldrino, in merito alle ultime proposte della Raggi sul tema del lavoro.