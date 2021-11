Lazio: carceri, stanziati 550mila euro per interventi a sostegno detenuti

Nella Casa Circondariale di Latina sarà realizzata una sala biblioteca.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Approvata oggi in giunta la delibera con cui vengono stanziati 550mila euro da destinare a specifici interventi strutturali volti al miglioramento della condizione carceraria del Lazio. A darne la notizia l’Assessore a Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado.

‘Con la delibera di oggi vengono stanziate risorse utili a migliorare le condizioni dei detenuti. Per sostenere la genitorialita’ saranno impiegate risorse volte alla riqualificazione di spazi destinati all’area verde, a locali adibiti a ludoteca, agli ambienti destinati all’accoglienza dei familiari. Saranno poi realizzati interventi sulle palestre sportive e, ancora, saranno messe in campo risorse per sostenere forme di espressivita’ e riflessione.

Nella Casa Circondariale di Latina sara’ realizzata, ad esempio, una sala biblioteca. Non mancheranno interventi di digitalizzazione e di adeguamento tecnologico cosi’ da rendere praticabile il percorso di formazione e istruzione di minori e adulti ma anche per facilitare la comunicazione e le relazioni con il mondo esterno’u’, ha detto Valentina Corrado.