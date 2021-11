Casa/ Lazio: dalla Regione oltre 22 mln per sostegno affitto

Potranno accedere ai contributi i cittadini con Isee non superiore a 35mila euro e una perdita del 25% del reddito oppure con Isee fino a 14mila euro e una spesa di locazione superiore al 24% dell'Isee.

Ok dalla giunta regionale del Lazio a una delibera a sostegno della locazione per l’annualita’ 2021 con un finanziamento di 22,4 milioni di euro. I fondi vengono messi a disposizione dei Comuni del Lazio per poi essere assegnati alle famiglie in difficolta’ con il pagamento dell’affitto.

In particolare, 12,3 milioni vengono destinati al Comune di Roma e i restanti 10,1 milioni agli altri enti locali: tutte le amministrazioni interessate potranno decidere di proseguire con lo scorrimento delle graduatorie del bando 2020 o al contrario bandire un nuovo procedimento se non lo hanno fatto lo scorso anno.

Potranno accedere ai contributi per il sostegno all’affitto i cittadini con Isee non superiore a 35mila euro e una perdita del 25% del reddito oppure con Isee fino a 14mila euro e una spesa di locazione superiore al 24% dell’Isee.