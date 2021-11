Lazio: consiglio approva all’unanimità legge sulla moda

Vincenzi: "Il comparto è fondamentale per il nostro Paese e per la nostra Regione".

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimita’ la proposta di legge “Disposizioni per promuovere il settore della moda”. Una legge con cui la Regione Lazio riconosce il valore economico, sociale e culturale del settore della moda come componente essenziale per il proprio territorio.

“Il comparto moda e’ fondamentale per il nostro Paese e per la nostra Regione. Gli operatori del settore hanno sofferto molto durante la crisi pandemica, ma hanno saputo rialzarsi. Con questa disposizione si riconosce l’importanza strategica delle nostre creazioni, vendute e stimate anche all’estero”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi. “Grazie alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”, ha aggiunto Vincenzi.

Si tratta di un testo sintetico, composto di soli 7 articoli.

‘Questa legge intende promuovere il settore della moda, in tutte le sue accezioni – ha spiegato Maselli – che comprende senz’altro il tessile, ma anche il mondo degli accessori come quello delle scarpe e dei gioielli. La realta’ laziale presenta alcune peculiarita’, rispetto al territorio nazionale, abbiamo una importante concentrazione delle imprese del settore su Roma, ma anche nelle province, una cultura della formazione per l’alta sartoria. La maggior parte delle imprese sono artigianali. Lo scopo di questa proposta di legge e’ riconoscere il settore moda Lazio, volano strategico per lo sviluppo e il rilancio economico, sociale e culturale’.

La legge prevede l’istituzione di una giornata regionale della moda, con una serie di eventi e premi per giovani emergenti, e presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico sara’ istituito anche un tavolo regionale della moda. Il consigliere Massimiliano Maselli (FdI), primo firmatario della legge, ha ricordato che ‘e’ un settore trasversale, che coinvolge turismo, cultura e formazione, capace di produrre ricadute occupazionali non solo nel proprio comparto’ e che ‘lo stanziamento di 1 milione e 900mila euro per il biennio 2022-2023 e’ solo un primo passo, e che il Lazio e’ il primo consiglio regionale ad approvare un testo a sostegno del comparto moda’.

La proposta di legge ha ottenuto il consenso di tutti i consiglieri intervenuti nella discussione generale. Marta Leonori, presidente del gruppo del Partito democratico, ha sottolineato il ‘grande lavoro svolto nella commissione Sviluppo economico, anche grazie alle numerose audizioni’. Leonori ha poi messo in evidenza come la legge sia importante per un ‘settore fondamentale nel nostro Paese, primo in Europa per numero di occupati, gravemente colpito dalla pandemia ma con prospettive che sembrano positive. Un settore importante anche per le scuole di formazione, per le accademie, che sono il punto di forza della nostra Regione, dal forte impatto sociale e che forma una grande sinergia con il turismo, la creativita’ e la cultura. Una legge che sicuramente mettera’ un tassello aggiuntivo nel nostro sistema produttivo e anche culturale’.