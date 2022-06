Lazio: da Regione 3,6 mln per riqualificazione mercati

Online il nuovo bando

E’ online il nuovo bando della Regione Lazio che destina 3.600.000 euro per la riqualificazione dei mercati. Visto il successo dello scorso anno, grazie al quale sono stati finanziati 23 progetti, la Regione Lazio interviene nuovamente a sostegno delle attivita’ commerciali su aree pubbliche.

Potranno partecipare Comuni del Lazio e i Municipi di Roma Capitale presentando progetti approvati dagli Enti locali competenti e proposti dalle associazioni attraverso le piu’ idonee forme di collaborazione.

Le iniziative dovranno essere finalizzate alla riqualificazione dei mercati, alla messa a norma delle strutture, all’innovazione tecnologica, alla creazione e organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti e alla promozione delle strutture sul territorio.

Per ogni progetto il Comune o il Municipio potra’ ricevere un contributo massimo di 200.000 euro fino al 100% dell’investimento ammissibile. Le domande potranno essere presentate entro le 24 del 30 settembre 2022. “Stanziamo 3,6 milioni di euro per mercati piu’ belli e innovativi, per riqualificare le piazze e le aree pubbliche di Comuni e Municipi dove sorgono momenti di aggregazione e realta’ economiche che vanno valorizzati. Diamo nuova vita ai nostri mercati per ricostruire un tessuto socio-economico messo a dura prova dagli ultimi eventi”, ha dichiarato il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “I mercati sono un momento di socialita’ molto importante della vita delle nostre comunita’, per questo destiniamo ulteriori risorse destinate alla loro riqualificazione e alla loro innovazione. Questo secondo bando si aggiunge ad altre iniziative, come le reti d’impresa, la cui presentazione delle domande e’ stata prorogata al 4 agosto, grazie alle quali vogliamo sostenere una parte produttiva fondamentale della nostra regione e progettare la ripartenza economica e sociale dei territori” ha dichiarato Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita’, Ricerca, Startup e Innovazione. Tutte le informazioni sul bando e le modalita’ per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente link https://www.regione.lazio.it/documenti/77650