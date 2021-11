Lazio: donne, da Regione 1,8 mln per fondo contro violenza di genere

Assessora Onorati, "pionieri in questo campo"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessora regionale alle Pari Opportunita’ Enrica Onorati e la Presidente della Commissione regionale Pari opportunita’ Eleonora Mattia hanno illustrato il programma di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

Gli interventi e le azioni previste vengono rifinanziate grazie alla legge regionale 4/2014 per un totale di 1 milione e 875mila euro, raddoppiando quasi i fondi rispetto all’anno precedente.

“Contro la violenza sulle donne la Regione Lazio e’ pioniera e lo facciamo raddoppiando il fondo degli orfani di femminicidio. Perche’ dietro un femminicidio ci sono sempre figli che restano e che noi prendiamo in carico, come Regione, fino al 29esimo anno di eta’. Lo facciamo attraverso l’implementazione della nostra rete, che e’ cresciuta moltissimo negli anni di governo del presidente Zingaretti, con nuovi ulteriori centri antiviolenza, 28 in tutto il territorio. E poi una novita’ rappresentata dal centro antiviolenza all’interno degli atenei del Lazio”, ha detto l’assessora Onorati.

Tra le misure illustrate: 300mila euro per un bando rivolto ai Comuni e alle reti di Comuni del Lazio, in collaborazione con le associazioni del terzo settore con comprovata esperienza in materia di contrasto alla violenza di genere. Poi 80mila per finanziare azioni di educazione, sensibilizzazione, formazione e promozione sui temi delle pari opportunita’ e del contrasto alla violenza di genere in collaborazione con musei, fondazioni, associazioni e istituzioni. Inoltre tra le azioni di protezione e sostegno alle donne di violenza:300mila euro per il sostegno agli orfani delle vittime di femminicidio residenti nel Lazio e sino al 29 anno di eta’ compiuto per un importo di 10mila euro l’anno, raddoppiando la cifra prevista sino al 2020; 268mila euro per l’istituzione di nuovi Centri antiviolenza nella Citta’ Metropolitana di Roma Capitale e nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina; 200mila euro per l’attivazione di tre Centri antiviolenza presso gli Atenei del Lazio; Quasi 250mila euro destinati all’ampliamento di un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza di genere, nell’ambito del Protocollo di intesa con la Procura Generale della Repubblica e l’Ordine degli Psicologi del Lazio.

“La parita’ di genere, sul lavoro, la parita’ salariale, non e’ solo un diritto fondamentale ma condizione necessaria per contrastare discriminazioni e violenze”, ha sottolineato la consigliera Mattia.