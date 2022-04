Edilizia: Emanuele Pepe è il nuovo presidente regionale Ance giovani

Subentra ad Angelica Donati che ora ricopre la carica di presidente nazionale

L’assemblea di Ance Lazio Giovani ha eletto oggi l’ingegnere Emanuele Pepe nuovo presidente regionale. Benedetta Stirpe e Andrea Adami sono stati confermati vicepresidenti. Il nuovo presidente di Ance Lazio Giovani ha affermato: “Sono onorato di ricoprire questo incarico. In un momento storico come questo, dove l’edilizia sta vivendo un periodo di rilancio, è essenziale che l’associazione sappia soddisfare le mutate esigenze delle imprese associate, dando loro strumenti per la risoluzione dei problemi che quotidianamente si incontrano, oltre a fornire degli stimoli su quelli che saranno i nuovi trend del settore, che i giovani imprenditori come me inevitabilmente incontreranno nei prossimi anni con le proprie aziende. Con la mia squadra lavoreremo non solo per promuovere le istanze del nostro settore nel Lazio, ma anche per fare rete tra le nostre imprese, e per stimolare la collaborazione con le associazioni di categoria affini alle nostre, in primis quella degli studi di progettazione”.

Ance Lazio “ringrazia Angelica Donati, presidente uscente in carica dal 2020 ad oggi, e ora presidente nazionale Ance giovani, per l’impegno e i numerosi risultati conseguiti nel corso del suo mandato”. Angelica Donati si è congratulata, a sua volta, con il neo eletto presidente. “Sono certa che con la sua squadra riuscirà ad affrontare al meglio le sfide e le opportunità di questo momento per il nostro settore”. Il presidente di Ance Lazio Domenico Merlani “si unisce nei ringraziamenti ad Angelica Donati, per il suo impegno proficuo e augura buon lavoro al nuovo presidente, Emanuele Pepe”. Il presidente Merlani “ringrazia ,altresì, Andrea Adami, per aver gestito la procedura per l’ elezione del nuovo presidente”.