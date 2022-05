Lazio, inaugurato Spazio Porta Del Parco ad Anguillara Sabazia

Presenti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il delegato del Presidente alle Politiche Giovanili e alla Cultura, Lorenzo Sciarretta.

Inaugurato questa mattina lo Spazio Porta del Parco nella città di Anguillara Sabazia (Roma), sorto dalle ceneri di un antico mattatoio per offrire una nuova chiave di accesso al futuro del nostro territorio, grazie alla promozione dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, che da sempre valorizza le bellezze dell’area.

Presenti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il delegato del presidente alle Politiche Giovanili e alla Cultura, Lorenzo Sciarretta. Il progetto, gestito dall’Associazione Giovanile Fidelia, rientra nell’ambito di Itinerario giovani: spazi e ostelli, iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

L’obiettivo iniziale è stato da subito quello di trasformare la struttura dell’ex mattatoio – un luogo significativo per la storia della comunità, per molti anni in disuso (aperto in occasione di eventi sporadici) – in un nuovo centro nevralgico vettore di attività turistiche, culturali, sportive, ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, turistiche, agricole e di promozione.

“Spazio Porta del Parco è soprattutto un’impresa rivolta ai giovani per offrire un’aria di cambiamento al sempre più decrescente sviluppo territoriale. Un centro d’aggregazione per i giovani, dunque, in grado di offrire spazi di studio e di lavoro, ma anche didattica per bambini e un bistrot con prodotti a km0. Senza dimenticare la bellezza naturalistica del luogo, che sorge tra i laghi di Bracciano e Martignano in un crocevia perfetto per escursioni e come punto di partenza per scoprire i tesori storici e archeologici del territorio. Questo è un altro luogo per i giovani realizzato dai giovani. Un altro progetto in cui la Regione Lazio ha creduto e che ha voluto fortemente per offrire spazio e visibilità ai nostri ragazzi”, ha detto Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Ripensare gli spazi, i tempi e la vita nelle nostre città dopo questi due anni deve essere il nostro obiettivo. Su questa strada è stato realizzato Spazio Porta del Parco. Un ‘nuovo’ luogo di aggregazione che offre spazi di coworking e che, grazie alla presenza di un bistrot, valorizza le eccellenze alimentari de territorio. Uno spazio pensato dai giovani per i giovani è ora a disposizione di tutti i cittadini di Anguillara Sabazia”, ha aggiunto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Abbiamo ascoltato una necessità della nostra generazione: avere a disposizione degli spazi per incontrarsi, condividere, fare impresa, produrre cultura e contribuire allo sviluppo della società. Così abbiamo lavorato, insieme ai Comuni e ai Parchi, per riaprire e valorizzare immobili pubblici. Porta del Parco, rappresenta un passo in avanti anche per ricercare nuovi modelli di sviluppo per la nostra società: in questo spazio, un gruppo di ragazze e ragazzi si sta impegnando a trovarli. Qui è dove i giovani possono, da protagonisti, creare buona occupazione, nuovi flussi turistici e provare ad avere così una ragione in più per restare nei territori dove sono nati e cresciuti e non abbandonarli” commenta Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili del presidente.

Anguillara, così come i comuni limitrofi, è divenuta nel tempo un luogo privo di iniziative giovanili. I ragazzi studiano e poi migrano verso Roma, se non all’estero, alla ricerca di occupazione. Chi resta, rimane schiacciato nel pendolarismo su Roma e Viterbo, che sono i centri che offrono le opportunità di lavoro migliori. L’idea è stata quella di promuovere l’impiego giovanile attraverso la rivalutazione del territorio e un’azione mirata che andasse a valorizzare i luoghi e far emergere gli stessi ragazzi, alcuni addirittura rientrati dall’estero proprio con l’intenzione di provare a fare qualcosa sul proprio territorio.