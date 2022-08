Lazio: presentati 262 progetti per programmi reti d’impresa del commercio

Il termine scadeva a mezzanotte del 4 agosto

Sono state presentate 262 domande per l’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “reti di imprese tra attivita’ economiche”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Il termine scadeva a mezzanotte del 4 agosto, i progetti presentati sono cosi’ suddivisi: 66 nel comune di Roma, 46 in provincia di Roma, 38 in provincia di Frosinone, 42 in provincia di Latina, 26 in provincia di Rieti e 44 in provincia di Viterbo.

Il bando punta a favorire l’avvio e il consolidamento delle reti di Imprese tra attivita’ economiche per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo attraverso il finanziamento di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse reti e presentati dai comuni e Municipi competenti.

Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro; nelle prossime settimane verra’ nominata la commissione di valutazione che esaminera’ le domande presentate-