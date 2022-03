Lazio: Regione consegna 12 nuovi appartamenti Ater a Rocca di Papa

Assessore Massimiliano Valeriani: finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro

Sono stati consegnati, nel comune romano di Rocca di Papa, 12 nuovi appartamenti Ater per le famiglie in graduatoria. Questa mattina l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al sindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino, e ai vertici dell’Ater della provincia di Roma, ha consegnato gli appartamenti di edilizia pubblica alle famiglie in graduatoria. Con un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro sono stati realizzati due complessi di villini a schiera, ciascuno con sei alloggi ad alto efficientamento energetico, tutti di 75 mq con ingresso indipendente e giardino di pertinenza.

“Abbiamo avviato una nuova stagione di interventi per sostenere una risposta concreta ai bisogni delle nostre citta’”, commenta l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.

“Dalle attivita’ di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla realizzazione di nuove abitazioni, fino alla fornitura di maggiori servizi: nelle prossime settimane, infatti, apriremo altri cantieri nei comuni della provincia di Roma per dare un contributo reale nei confronti dell’emergenza abitativa”.