Lazio: Valentina Corrado è la nuova coordinatrice regionale del M5s

"Ringrazio il presidente Conte per la fiducia", ha detto l'assessora al Turismo ed Enti Locali

“Accolgo con grande emozione e senso di responsabilità la nomina di coordinatrice regionale per il Lazio e ringrazio il presidente Conte per la fiducia. Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti da tutto il gruppo regionale in questi anni”. Così Valentina Corrado, assessora al Turismo ed Enti Locali, dopo la nomina di coordinatrice regionale del Movimento cinque stelle per il Lazio.

“Il legame che da sempre ci unisce ai territori – aggiunge – deve essere rinsaldato e arricchito di nuove energie e professionalità ripartendo dall’ascolto delle comunità che sono da sempre il cuore pulsante del nostro agire. Offrirò tutto il mio impegno e la mia esperienza di questi anni spesi a servizio di cittadini e Istituzioni. L’ascolto e il dialogo costante che ho avviato nella Regione Lazio con sindaci, associazioni e imprese non deve essere un modo di agire isolato, ma un progetto radicato esteso e una costante identificativa della nostra azione politica. Alle parole ho sempre preferito i fatti. Mi metterò presto a lavoro facendo del confronto il motore delle nostre azioni”, conclude Corrado.