Lazio: sale attesa per assemblea industriali con Mattarella. Camilli: “Situazione imprese preoccupante”

“In questo momento la situazione delle imprese è preoccupante”. È l’allarme del presidente di Unindustria Angelo Camilli in una intervista al Sole 24ore, mentre si prepara all’assemblea degli industriali del Lazio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si terrà il prossimo 28 aprile al Teatro dell’Opera.

Fra i temi principali dell’assemblea di Unindustria il caro energia, la carenza di materie prime e il conflitto in Ucraina. “Già durante la pandemia c’era stata una perdita economica importante, oltre 8 punti di pil, che eravamo riusciti a recuperare nel 2021. Prima della guerra in Ucraina, per il 2022 avevamo prospettive positive, con una rinnovata fiducia delle imprese e investimenti che potevano superare anche i livelli pre Covid. Ora aggiorniamo di settimana in settimana le proiezioni al ribasso”.

“I costi che stanno sostenendo le imprese per l’aumento dei prezzi dell’energia e la carenza di materie prime – spiega Camilli – già oggi hanno un impatto fortissimo”. Per il presidente di Unindustria inoltre “c’è da augurarsi che la guerra finisca il prima possibile, soprattutto sotto il profilo umanitario, anche se dagli attuali segnali non sembra facile. Purtroppo la situazione italiana è grave: il 50 per cento della nostra energia elettrica è ricavata dal gas, e di questo il 90 per cento viene importato. Nel breve periodo saremo ancora in difficoltà, dato che per adottare provvedimenti strutturali servirà del tempo”.