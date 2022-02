Lazio: Zingaretti, elezioni 2023? Primarie e campo largo

Abbiamo altro anno e mezzo per fare bene, non potrò ricandidarmi

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Regionali del 2023 nel Lazio? Bisogna fare le primarie. Quando ci si trova alla fine di un decennio che possiamo chiudere dicendo alle persone che abbiamo fatto il nostro dovere, perché non abbiamo risolto tutti i problemi del Lazio ma lo abbiamo portato alla riscossa, su una scelta così importante dobbiamo costruire un campo il più largo possibile sia nella rappresentanza dei partiti che delle forze sociali, e poi si decidono insieme programmi e persone con un grande bagno popolare. La nostra comunità ora si aspetta questo da noi: chiudere una fase alla grande senza perdere un instante, e costruire un percorso che renda tutti protagonisti”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato sul sito de Il Messaggero, a ‘Controcampo’, colloqui con i leader politici del direttore Massimo Martinelli. ha concluso Zingaretti. “Noi dobbiamo innanzitutto governare bene, perché manca un anno e mezzo. Io non mi potrò ricandidare, ma se abbiamo rivinto è perché abbiamo ridimostrato di essere quella parte della politica molto proiettata a fare il proprio dovere. A questo campo di forze dico intanto che ancora abbiamo un anno e qualche mese di tempo per fare bene, e questa deve essere l’ossessione positiva di tutti per rispetto dei cittadini e perché ci sono tante cose da fare, a partire dai problemi post-Covid”.