Lorenza Bonaccorsi a Radio Colonna: servizi e cultura saranno al centro della ripartenza economica di Roma – VIDEO

La candidata presidente del centrosinistra al Primo Municipio parla di decoro, malamovida, turismo sostenibile

Lorenza Bonaccorsi in campagna elettorale per i rioni e i quartieri del Primo Municipio si impegna a dare risposte alle domande più urgenti dei cittadini: “pulizia decoro, attenzione al verde, strade, manutenzione dei marciapiedi, ma anche risposte sulla pressione della malamovida soprattutto in alcuni rioni come Trastevere, Monti, centro storico”.

Bonaccorsi sottolinea l’importanza di lavorare ad un “Turismo sostenibile: occorre lavorare sui flussi, no al mordi e fuggi, perché il nostro centro storico è patrimonio mondiale Unesco. Va rispettato e curato per la sua fragilità. Serve un grande patto con gli operatori per un modello di turismo di qualità”.

Sul giubileo l’esponente del Pd dice che se eletta si dedicherà all’accoglienza, “vanno messe a sistema anche le esperienze del passato per affrontare le sfide del futuro” e il riferimento è a quanto fu fatto dalla giunta Rutelli per il Giubileo del 2000.

Il ritorno della Notte bianca, lanciato da Roberto Gualtieri per Bonaccorsi è un “segnale importante, parte di quell’idea di porre la cultura al centro di nuovo delle nostre vite e della ripartenza economica di Roma e al suo riposizionamento sulla scena internazionale”.