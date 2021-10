Lorenza Fruci si congeda da assessore alla Cultura “chi arriva ora si apra alle istanze della città” – VIDEO

Tempo di avvicendamenti al Campidoglio

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Quello della sindaca Virginia Raggi non è stato il solo addio in Campidoglio al termine dello scambio di consegne con il neosindaco Roberto Gualtieri. Anche la ormai ex Giunta Raggi si è congedata, tra loro Lorenza Fruci che ha ricoperto il ruolo di assessora alla Cultura.

Lorenza Fruci si è detta “onorata” per l’incarico ricevuto e alla domanda se ha qualche consiglio per chi le succederà ha auspicato che arrivi una personalità capace di “aprirsi alle istanze delle città. Una figura che sia in grado di aprire gli spazi e li metta a disposizione delle tante realtà artistiche e culturali della città”