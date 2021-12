Luiss con Ibl Banca e Net Insurance per nuova edizione master

25 borse di studio per master SEBE

L’Universita’ Luiss, IBL Banca e Net Insurance confermano l’impegno alla formazione delle giovani generazioni, dando il via ad una nuova edizione del Master di Secondo Livello in Scienze Economiche, Bancarie ed Assicurative Europee (SEBE), organizzato con la School of European Political Economy dell’Ateneo intitolato a Guido Carli. 25 le borse di studio a copertura totale delle quote di partecipazione al Master. Piu’ in particolare, IBL Banca insieme alla Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano mettono a disposizione 20 borse di studio per un valore complessivo di 120.000 euro, mentre Net Insurance contribuisce con 5 borse per un valore di 30.000 euro. Le iscrizioni al Master e al bando per le 25 borse di studio si chiuderanno l’8 gennaio 2022. Le informazioni e la domanda di amissione sono disponibili sulla piattaforma online della School of European Political Economy della Luiss, accessibile al seguente link: https://sep.luiss.it/masters-programs/master-scienze-economiche- bancarie-ed-assicurative-europee-sebe

Il Master – rivolto a neolaureati o giovani che hanno intrapreso una carriera in ambito bancario, finanziario o assicurativo – prevede un percorso di studi con un impegno formativo di 1500 ore distribuite in 10 mesi, a fronte dell’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), ed e’ incentrato sulle dinamiche fondamentali dei mercati monetari e finanziari europei, sugli aspetti gestionali e di governo dei rischi degli intermediari bancari e sulle trasformazioni in atto nel comparto.