Il mercato di Porta Portese, ogni domenica una scoperta

Oltre mille banchi dal 1945. Tanti gli oggetti che si possono acquistare la mattina, ma per fare affari bisogna cercare con attenzione

Il mercato di Porta Portese è un punto fermo di Roma. Due chilometri di banchi, dove puoi trovare di tutto: dall’abbigliamento, all’antiquariato, ai giocattoli, a piccole e grandi occasioni. E’ il classico mercato delle pulci; come troviamo a Londra, Portobello Road; a Madrid, il Rastro; o a Parigi, il Marchés aux Puces. Nasce nel 1945, un modo per venire incontro alla povertà dilagante a Roma nel Dopoguerra. L’orario di apertura? Dalle 7 alle 14. E diventa anche luogo di confronto elettorale.

Ma cosa si può trovare a Porta Portese? Poco più di mille banchi, con tanti venditori che arrivano anche dalla Campania, consapevoli che qui prima o poi passano tutti: romani e turisti. All’entrata, soprattutto dalla parte della Porta, è necessario indossare la mascherina. I controlli ci sono, ma non ci è sembrato che fossero così tassativi. In teoria ci sarebbe il divieto di assembramento anche dentro il mercato, ma non è proprio facile farlo rispettare.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Il mercato nel corso del tempo è stato, potremmo dire, contenuto. Ai primi degli anni duemila, infatti, erano nati piccoli o grandi banchi abusivi, soprattutto nelle strade laterali a via Ettore Rolli. Ora la situazione sembra maggiormente sotto controllo, ma comunque non manca chi si mette sul bordo della strada per vendere magari il risultato della pulizia di qualche cantina. Trattare sul prezzo è d’obbligo, oltre che una forma di gioco tra cliente e venditore.

Ora, a parte chi si improvvisa, a Porta Portese potete davvero trovare di tutto. E’ il caso degli abiti usati, ma in questo caso dovete avere un po’ di buona volontà per riuscire davvero a scovare quello di cui avete bisogno. Questo “reparto”, chiamiamolo così, si concentra prima di tutto nella prima parte di via Ettore Rolli. Su via Ippolito Nievo o via di Porta Portese si concentrano invece gli abiti nuovi. Anche qui si possono trovare buone occasioni, per esempio giacche a 20 euro o abiti a 35 euro, probabilmente frutto di fallimenti o di acquisizioni in stock. Su largo Francesco Anzani o via Angelo Bargoni è possibile acquistare tanti oggetti di diverso tipo, usato o nuovi: dai vinili, alla motoseghe, agli apparecchi elettronici, ai quadri. E’ bene però non prendere questa suddivisione per oro colato, infatti la tipologia dei banchi non è rigida e se davvero si è in cerca di qualcosa è utile percorrere tutti i due chilometri del mercato.