Metro C, Mims sblocca progetto stazione di Piazza Venezia

Passi in avanti per il completamento della linea C

Grande passo in avanti per la realizzazione dell’intera linea della metro C capitolina. Il Commissario Straordinario, Maurizio Gentile, ha infatti “comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e alle altre istituzioni coinvolte la conclusione della conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo della linea C della metropolitana di Roma (fino alla stazione di Piazza Venezia).

La nota arriva anche da parte del Mims: “Dopo cento giorni dalla sua nomina da parte del Governo, il 16 aprile, il Commissario ha sbloccato il progetto di un’opera ferma da lungo tempo, concludendo la Conferenza dei servizi in poche settimane. Gli strumenti di semplificazione adottati dal Governo per accelerare la realizzazione delle opere si dimostrano efficaci. L’esperienza delle gestioni commissariali indicano tuttavia la necessità di migliorare il quadro normativo per la rapida esecuzione delle infrastrutture ed evitare così di ricorrere a questo istituto richiesto solo per i casi straordinari”.