Metro C sospesa per autodemolitore in fiamme

Giornata nera per gli incendi a Roma, sospesa la metro C, chiusa Via Casilina

Sospese le corse della Metro C a causa di un incendio divampato in un autodemolitore in via Giarratana. Le fiamme divamapate a partire dalle ore 17 hanno alzato una densa colonna di fumo che ha costretto la Polizia di Roma Capitale la sospensione della linea metropolitana per scopo precauzionale.

Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuco di Roma Capitale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Continua dunque la giornata nera della Capitale sul fronte incendi, a pochi chilometri è stata infatti sospesa anche la via Casilina, sempre a causa dell’incendio.