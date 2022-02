Metro, periferie, cultura, da Pnrr 4,6 miliardi per Roma

Mezzo miliardo per Giubileo, per Expo investimento a Tor Vergata

Metropolitane, tramvie, rilancio del turismo, efficientamento energetico, digitalizzazione: con il Pnrr opere e progetti per dare il via ad una nuova Roma. Un piano ambizioso e dettagliato quello per la Capitale, presentato oggi, assieme ai ministri Elena Bonetti, Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia, dal sindaco Roberto Gualtieri durante il convegno “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il primo cittadino ha messo cosi’ in fila i progetti necessari per il rilancio e per la visione di una citta’ rinnovata. Saranno 4,6 i miliardi destinati alla Capitale, arrivando anche ad 8,2 con gli investimenti del Lazio. “Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate a Roma si affiancano a interventi che cadono su Roma pure se gestiti da altri enti. Il menu e’ ricco, questo ci carica di una grande responsabilita’: fare il Pnrr coniugandolo alle politiche pubbliche da esprimere nei prossimi anni”, ha sottolineato il sindaco dal palco. Molti quindi i fondi previsti, in special modo per la mobilita’ romana: “1,6 miliardi per il completamento della Metro C e un ampio investimento per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio”, ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, a margine del convegno. Una buona notizia per Gualtieri che pero’ ha rilanciato sui fondi “per allungare le linee A e B, per i bus elettrici, che sono poco piu’ di 400 e devono arrivare al target di 500”.

Anche in vista del Giubileo del 2025, sono state previste risorse cospicue per la mobilita’ e la cura del ferro. Si parla infatti di 120 milioni, per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, circa100 invece per la linea di via Palmiro Togliatti, con l’intenzione, inoltre, di andare a rinfoltire anche la rete dei bus elettrici su strada, ampliandoli fino a 500 mezzi. Non solo mobilita’ ma anche innovazione e ricerca, come con il progetto del Rome Technopole, per cui il Comune prevedera’ presto un bando di 120 milioni. Risorse del Pnrr anche per il rafforzamento del settore idrico e per il rischio idrogeologico e poi i nuovi impianti per trattare i rifiuti romani: i due biodigestori finanziati con circa 80 milioni. Il ministro Garvaglia ha parlato di turismo.

“Il Progetto Caput Mundi vale mezzo miliardo di investimenti, ha un impatto molto forte anche per le periferie e servira’ a distribuire meglio i flussi turistici”, ha detto ricordando un altro obiettivo importante per Roma, ovvero Expo 2030, annunciando che si dovra’ provvedere ad “un grosso intervento su Tor Vergata per lanciare meglio la candidatura 2030″. Insomma col Pnrr e seguendo la sua filosofia la Capitale avra’ l’occasione di essere ” una citta’ piu’ verde, sostenibile, inclusiva”.