Michetti alla Fondazione Sorgente Group: “Roma ha già un piano rifiuti, perché non viene attuato”?

Secondo appuntamento di "Sfogliare Roma" presso

Al secondo incontro di “Sfogliare Roma”, organizzato dalla Fondazione Sorgente Group con il Foglio è stato invitato il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, intervistato dal giornalista del Foglio Simone Canettieri. Nella sede museale della Fondazione Sorgente Group Michetti ha ribadito i punti principali della sua campagna elettorale che ha detto sono improntati alla moderazione e al confronto civile con i suoi competitor.

Interpellato su come gestire il patrimonio dei beni culturali se diverrà sindaco Michetti ha detto che va fatto “un censimento delle opere e una pianificazione su come mostrarle al pubblico”. Sul turismo Michetti ha detto che terrà la delega in coordinamento con il ministro Garavaglia per rilanciare il brand di Roma. Sui rifiuti Michetti è stato netto: “Abbiamo un piano rifiuti che va semplicemente attuato che prevede ben 4 termovalorizzatori. Il sindaco non può stravolgerlo e mi chiedo perché non viene attuato questo piano”