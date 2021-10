Milano 2021: Sala verso vittoria al primo turno

Lo stesso per Lepore a Bologna

Beppe Sala vittorioso già al primo turno a Milano. Lo rilevano Le tendenze di Swg per La7 che danno anche Matteo Lepore a valanga a Bologna al 60%.

Secondo gli instant poll Youtrend per Sky TG24 il candidato sindaco del centro sinistra Giuseppe Sala si pone in una forchetta tra il 51-55 per cento, mentre il candidato del centrodestra Luca Bernardo sarebbe tra il 32-36 per cento. Gianluigi Paragone della Lista Paragone sindaco, si pone in una forchetta tra il 3 e il 7 per cento, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle Layla Pavone, si posiziona tra il 2 e il 6 per cento. Gli altri candidati sono accreditati tra il 3 e il 5 per cento.