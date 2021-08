Continuano i lavori in città

Visto il periodo dell’anno, caratterizzato da una generalizzata fuga dei romani dalla città, è arrivato il momento per portare a termine i lavori messi in cantiere in varie zone della città.

Dal 9 al 13 agosto, per lavori alla conduttura idrica in via Ozanam, la strada sarà in parte chiusa al traffico. Deviate le linee di bus. Lo comunica in una nota Roma servizi per la Mobilità.