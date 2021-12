Mobilità Roma, favorire rotazione delle soste e monopattini per ultimo miglio

Abbassare le tariffe strisce blu per incentivare persone alla sosta

“Io non ho mai parlato di aumentare le tariffe sulle strisce blu. Se il nostro problema non è fare cassa dobbiamo dire che dove c’è maggiore rotazione bisogna ritoccare in alto le tariffe. Li dove c’è poca rotazione le tariffe devono essere abbassate per incentivare le persone alla sosta”.

Lo ha detto l’assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, nel corso dell’audizione alla commissione capitolina Mobilità. Rispetto all’ipotesi di prevedere un obbligo all’uso del casco sui monopattini “vedremo. Se dai ai monopattini una vera funzione di ultimo miglio si possono evitare misure di sicurezza che metterebbero in difficoltà anche gli operatori”, ha concluso.