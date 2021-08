Monopattini: una legge necessaria in discussione Parlamento

Limiti si velocità, vietati i marciapiedi e la circolazione dopo il tramonto. Multe salate ai trasgressori. Autorizzazione ai giovani dai 14 ai 17 anni col patentino. Il Codacons propone un’assicurazione.

Sfrecciano a destra e sinistra, e si trovano parcheggiati ovunque: i monopattini. Per il loro utilizzo si sta pensando di offrire un quadro di regole, proprio a causa dell’esplosione incontrollata nelle città.

Al lavoro è la Commissione trasporti alla Camera, dove è in esame una legge ad hoc che per esempio introduce l’obbligo del casco, della maggiore età, e di limiti di velocità (30 km orari al massimo).

Nel dettaglio, tra i punti cardine della proposta di legge — del deputato di Forza Italia Roberto Rosso, con relatrice Elena Maccanti della Lega — ci sono l’introduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari (su piste ciclabili) e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari). Inoltre sarà punita la sosta selvaggia, i marciapiedi diventeranno off limits con i monopattini che dovranno essere portati a mano. Le multe previste per chi posteggia sui marciapiedi variano da 41 a 168 euro e chi circolerà dopo il tramonte verra multato con 250 euro. Eventuale autorizzazione ai giovani fra i 14 e 17 anni previo patentino.

Piena condivisione del Codacons. «Da due anni — afferma il Codacons — chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini. Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade».

In particolare il Codacons chiede non solo di vietarlo ai minori e rendere il casco obbligatorio per tutti gli utilizzatori di monopattini (anche in considerazione di uno studio di JAMA Surgery che ha rivelato come i monopattini elettrici risultino più pericolosi delle biciclette e fanno aumentare il rischio di traumi e incidenti) ma anche di introdurre l’obbligo di copertura assicurativa per tali mezzi, al pari di ciclomotori e automobili.

«Queste misure di buon senso, se attuate prima, avrebbero potuto evitare incidenti e feriti a bordo di monopattini, e scongiurare le tragedie registrate negli ultimi anni sulle strade italiane», conclude il Codacons.

In particolare la Commissione trasporti ha finito le audizioni alla proposta di legge e alla ripresa di settembre verranno discussi gli emendamenti. Si prevede poi in un paio di mesi di portarla alla votazione in Aula per passare poi al vaglio del Senato. Il deputato di forza Italia Roberto Rosso prevede che si avrà la legge per l’inizio del prossimo anno.