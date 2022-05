Municipi Roma: Radiocolonna racconta la svolta

Iniziativa editoriale che informa sul nuovo ruolo che avvicinerà i servizi ai cittadini come prevede la riforma della macchina organizzativa del Comune

Il sito e la versione mobile di Radiocolonna.it si arricchiscono di una nuova sezione dedicata ai 15 Municipi di Roma che nella strategia del Sindaco Roberto Gualtieri sono destinati a un progressivo sviluppo dell’attività per raggiungere l’obbiettivo della ‘’Città in 15 minuti’’, vale a dire la vicinanza dei servizi per ogni cittadino in qualunque quartiere abiti.

Radiocolonna si impegna a fornire una informazione puntuale che consente di seguire per ogni Municipio gli sviluppi e le iniziative soprattutto nelle aree, come il sociale, il verde, i rifiuti e l’edilizia scolastica, che l’amministrazione centrale ha deciso di decentrare.

Altrettanto utile la possibilità di accedere a un archivio di notizie per ciascun Municipio che consente di disporre rapidamente di una documentazione.

La valorizzazione dei municipi è un passaggio fondamentale della riforma della macchina organizzativa del Comune per rendere più efficienti i servizi ai cittadini.

‘’Occorre gettare le basi – ha sottolineato a Radiocolonna l’Assessore al Decentramento, Adrea Catarci – perché i municipi si rafforzino proprio nella loro struttura costitutiva e perché riescano a guardare ad un domani, speriamo non lontanissimo, in cui possano ambire a diventare comuni urbani. E per fare questo abbiamo stilato un programma in cui abbiamo ad esempio già fatto una delega, nella quale le aree verdi al di sotto dei 20.000 mq sono passati dal centro ai municipi’’.