Municipio I: Bonaccorsi chiede a Comune la pedonalizzazione di via dei Cerchi

Approvata ieri una memoria di giunta anche per la riqualificazione di piazza della Bocca della Verità

Approvata ieri nel I Municipio una memoria di giunta per chiedere la pedonalizzazione di via dei Cerchi e la riqualificazione di piazza della Bocca della Verità. “Siamo convinti che sia necessario procedere con coraggio e tempestività alla tutela e fruizione di tutta l’area archeologica monumentale del centro di Roma. Per realizzare questo obiettivo riteniamo sia necessario, prima di tutto, liberare la zona dal traffico di auto e mezzi favorendo, al suo posto, una mobilità attiva incentrata su percorsi ciclo-pedonali, così da preservare e far vivere luoghi unici al mondo”, dichiara la presidente del Municipio I di Roma Lorenza Bonaccorsi.

”Vogliamo che si ricostituisca la naturale connessione tra il Palatino e il Circo Massimo, cosa al momento impedita dal passaggio delle auto, per andare, poi, ad una riqualificazione di Piazza della Bocca della Verità e dell’area del tempio di Vesta”.

”La scelta del Municipio I – ha aggiunto Bonaccorsi – vuole essere uno stimolo per l’Amministrazione Capitolina affinché venga rilanciato il progetto di un’unione di tutta l’Area archeologica, grazie anche alla disponibilità dei fondi del Pnrr e del Giubileo. Proponiamo quindi una fase sperimentale di chiusura nei giorni festivi e nel mese di agosto, come già avviene per via dei Fori Imperiali. Promuovere la sostenibilità ambientale e l’accessibilità dei luoghi è la sfida che vogliamo vincere”, ha concluso.