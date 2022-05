Municipio I: nasce l’osservatorio edilizia, per aumentare la sicurezza nei cantieri

La mini sindaca Bonaccorsi firmerà questo pomeriggio un protocollo con i sindacati per attivare il monitoraggio nei cantieri. Premi per le aziende virtuose

Nasce nel I municipio un osservatorio sull’edilizia con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei cantieri. Questo pomeriggio alle 15:00, la mini sindaca Lorenza Bonaccorsi, insieme all’ assessore al Lavoro Adriano Labbucci, e ai rappresentati sindacali Diego Piccoli (Fillea – CGIL), Alessandro Rinaldi (Filca CISL) e Olivio Cecchinelli (Feneal UIL) firmeranno un protocollo di intesa per il monitoraggio nei cantieri per verificare la correttezza delle procedure di sicurezza e di corretta informazione e sensibilizzazione dei lavoratori impiegati.

L’intesa prevede anche dei dei premi per le imprese – si leghe in una nota – “che avranno comportamenti virtuosi dal punto di vista della trasparenza, del rispetto dei contratti di lavoro dei dipendenti, e delle misure di sicurezza. Dall’altro lato, viceversa, saranno penalizzate, fino all’esclusione delle gare d’appalto e/o concessioni pubbliche, le imprese in cui verranno accertate gravi inadempienze”.

Infine, nei cantieri edili del municipio partito la sperimentazione di un badge elettronico e – in caso di nuovo servizio o lavoro – il municipio s’impegna nell’applicazione della clausola sociale.