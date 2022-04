Municipio II: Del Bello lancia bando per iniziative culturali contro “la mala movida” a San Lorenzo

Approvata delibera per un bando di durata triennale. Il municipio finanzierà il festival della poesia, della scienza, e della musica

Per contrastare i fenomeni di movida “violenta e selvaggia” nel quartiere di San Lorenzo oggi la giunta del Municipio Roma II approverà una delibera “con la quale chiamiamo i soggetti privati a presentare progetti per allestire iniziative culturali da metà giugno e per quattro mesi in piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, parco dei Caduti, Villa Mercede”. Lo ha detto la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, in una intervista al quotidiano “La Repubblica”.

“È un bando che durerà tre anni – ha aggiunto -. L’idea è quella di far rivivere il territorio, occupandolo con le iniziative culturali”. Inoltre “come municipio finanzieremo il festival della poesia, della scienza, della musica. Così richiameremo le famiglie sul territorio. E poi ci sono gli spazi dell’estate municipale al Verano. L’obiettivo è creare dei luoghi destinati allo svago alternativo”.