Municipio IV: inaugurata area giochi in Largo Beltramelli, parte oggi il cantiere in viale Sacco e Vanzetti

Inaugurata ieri nel IV Municipio l’area giochi in Largo Antonio Beltramelli “realizzata in tempi record (appalto affidato con determinazione dirigenziale prot. CE 2000 del 17.12.2021) e consegnata in anticipo ai piccoli cittadini”, scrive l’assessore ai Lavori pubblici Dino Bacchetti.

Sempre ieri è partita la sperimentazione dei 16 parcheggi realizzati su via Settecamini mentre oggi partirà il cantiere notturno per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di viale Sacco e Vanzetti nel tratto compreso tra il mercato Colli Aniene sud/rotatoria via Grotta di Gregna e via Giuseppe Scalarini, direzione viale Palmiro Togliatti.

“Altra nota favorevole – conclude l’assessore – il cantiere di via Tiburtina che procede a velocità sostenuta”.