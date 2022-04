Municipio IX: “Sportello Imprese 9” in collaborazione con CNA Roma – VIDEO

Nella sede del Municipio Roma IX all’interno del II Ponte di Laurentino 38 è stato inaugurato il nuovo servizio di assistenza alle imprese finalizzato a riallacciare i fili delle istituzioni con il territorio, con le persone e i corpi intermedi che lo abitano

Venerdì 8 aprile è stato presentato lo “Sportello Imprese 9” del Municipio IX, che sarà al fianco di chi decide di fare impresa o è già nel settore ed avrà bisogno di avere a disposizione il know how di esperti provenienti dalle associazioni di categoria, come la CNA di Roma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa.

Al termine della presentazione del servizio è intervenuta ai microfoni di Radiocolonna.it la Presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, che ha espresso soddisfazione per questa inaugurazione che viene fatta in un territorio molto eterogeneo, ma con una spiccata vocazione a fare impresa, e soprattutto in un’area periferica , rispetto al centro del Municipio da sempre considerato l’EUR. “Questo – ha rilevato – è un fatto importante che traduce in un gesto concreto un impegno preso, cioè quello di riallacciare i fili delle Istituzioni con il territorio e le persone che lo abitano, il corpo intermedio, i sindacati e le persone che ci lavorano, e un modo di farlo è aprire dentro una sede del Municipio, presso il II Ponte, uno sportello al quale gli imprenditori potranno rivolgersi per essere accompagnati nelle diverse pratiche che dovranno fare. In questi spazi si alterneranno persone messe a disposizione da CNA, e sarà un modo simbolico per ospitare dentro al Municipio IX le sue attività produttive”.

Lo ‘’Sportello Imprese 9’’ rientra nelle iniziative del “patto per lo sviluppo e la crescita del territorio” che l’attuale presidente aveva annunciato al suo insediamento, grazie ad una serie di accordi. “Per far crescere Roma e recuperare il suo ruolo di Capitale è importante – ha precisato – che le radici territoriali di prossimità siano sempre più solide e piazzate sul territorio per poter concorrere allo sviluppo della città”.

Alla presentazione ha partecipato Luca Barrera, Responsabile Sindacale della CNA di Roma che ha ricordato che uno sportello simile è già stato attivato con successo nel Municipio III. “Nel nostro territorio – ha detto – esiste un gran numero di imprese, prevalentemente di piccole o piccolissime dimensioni, e queste realtà sono difficili da raggiungere con messaggi ed informazioni se non si lavora in collaborazione con altri attori del territorio. Perciò il Municipio si fa carico di mantenere un tessuto imprenditoriale vitale e di garantire la presenza di attività di vicinato per i propri residenti. E’ un problema – ha aggiunto – che abbiamo anche noi come organizzazione di rappresentanza di tante imprese di piccole dimensioni. Così il Municipio IX e la CNA si uniscono per poter fornire informazioni precise e tempestive sulle opportunità che si possono creare per le imprese e per facilitare gli aspiranti imprenditori nell’ aprire la loro attività”.

Secondo Barrera è bello vedere Istituzioni e soggetti privati condividere un senso di responsabilità nell’animare il tessuto imprenditoriale e fornire strumenti per la crescita. ‘’E’ importante – ha concluso – che le imprese abbiano la percezione che vicino a loro c’è qualcuno che è a disposizione per dare le informazioni che altrimenti avrebbero difficoltà a trovare”.