Municipio Roma I, protocollo con sindacati per sicurezza appalti edili

Presidente Lorenza Bonaccorsi, la sicurezza e la legalità sono una precondizione fondamentale per ogni cantiere

Per porre un freno agli incidenti sui cantieri edili ma più in generale per contrastare le irregolarità e illegalità diffusi nel settore degli appalti pubblici edili nel territorio municipale, la giunta del Municipio Roma I, presieduta da Lorenza Bonaccorsi ha approvato il protocollo d’intesa che è stato sottoscritto, insieme all’assessore al Lavoro Adriano Labbucci dai rappresentati sindacali Diego Piccoli (Fillea-Cgil), Alessandro Rinaldi (Filca Cisl) e Olivio Cecchinelli (Feneal Uil).

“Si tratta di un protocollo importante che abbiamo voluto fortemente sottoscrivere. Siamo tra i primi Municipi di Roma a farlo – spiega Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I -. La sicurezza e la legalità sono una precondizione fondamentale per ogni cantiere e in particolare quelle edili, come dimostrano i dati allarmanti resi noti dai sindacati che vedono già in questo inizio del 2022 un aumento di lavoratori feriti e morti rispetto allo scorso anno”.

Il protocollo prevede l’istituzione di un osservatorio edilizia e di un tavolo operativo che organizzerà i sopralluoghi di monitoraggio sui cantieri per verificare la correttezza delle procedure di sicurezza e di corretta informazione e sensibilizzazione dei lavoratori impiegati. Verranno studiate poi dei premi per le imprese che avranno comportamenti virtuosi dal punto di vista della trasparenza, del rispetto dei contratti di lavoro dei dipendenti, e delle misure di sicurezza. Dall’altro lato, viceversa, saranno penalizzate, fino all’esclusione delle gare d’appalto e/o concessioni pubbliche, le imprese in cui verranno accertate gravi inadempienze. Verrà introdotta nei cantieri edili del Municipio la sperimentazione di un badge elettronico e in caso di nuovo servizio o lavoro il Municipio s’impegna nell’applicazione della clausola sociale. I rappresentanti sindacali forniranno il supporto necessario al Municipio specificando nelle clausole contrattuali dei lavori pubblici ogni utile elemento per assicurare la sicurezza dei lavoratori nei cantieri sia per l’aggiudicatario, sia per eventuali subappaltatori.