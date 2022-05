Municipio Roma IV: aperta via di Vannina dopo 12 anni

Bacchetti assessore Lavori pubblici: In questo modo riusciremo a decongestionare l’incrocio con via Casale di San Basilio

È stata inaugurata oggi alle ore 14:30 l’apertura di via di Vannina a senso unico di marcia alla presenza del sindaco Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, del presidente Municipio Roma IV Massimiliano Umberti, dell’assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio Dino Bacchetti.

“Correva l’anno 2010 quando via di Vannina veniva completata. Ci siamo dovuti insediare noi nel novembre 2021 per consentire l’apertura a distanza di pochissimi mesi. La circostanza sconcertante è che i motivi che ne hanno ritardato, anzi bloccato, l’apertura erano a dir poco futili se non imperscrutabili”, ha dichiarato l’assessore Bacchetti.

“Si può ben governare un territorio anche a costo zero: l’importante è conoscerne le criticità ed avere un’idea chiara e precisa di pianificazione e sviluppo del territorio. Era un intervento che da anni attendevano con ansia tutti i cittadini del nostro quadrante e di numerosi automobilisti che, in uscita dall’A24 sono costretti quotidianamente a percorrere via di Tor Cervara per raggiungere via Tiburtina. In questo modo riusciremo a decongestionare l’incrocio con via Casale di San Basilio garantendo una direttrice immediata nella zona industriale di via Tivoli. Il nostro orizzonte è comunque più ambizioso: da domani cominceremo con il Gabinetto del Sindaco ed il SIMU a verificare la possibilità di realizzare, seppur parzialmente, un tratto della tanto agognata complanare sud via Tiburtina, definanziata dalle Giunte che ci hanno preceduto. Nel frattempo i cantieri sulla nostra consolare procedono a pieno ritmo. Avanti tutta con il sindaco Roberto Gualtieri ed il presidente Massimiliano Umberti”.