Municipio Roma VI, trasporto scolastico non garantito dal 13 settembre

L'allarme della presidente della commissione lavoro e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio.Eleonora Mattia

Il Municipio di Roma VI deve garantire il trasporto scolastico dal 13 settembre. “Grave e insolito che il Municipio VI si rifiuti di attivare il servizio di trasporto scolastico a partire dal 13 settembre”. Cosi’ in una nota Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione lavoro e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio.

“Negli scorsi giorni e’ stato pubblicato l’elenco delle variazioni approvate dalla Regione rispetto al calendario dell’anno scolastico che stabiliva la ripresa al 15 settembre: sono decine le scuole in tutto il Lazio, compresa la Capitale, che hanno optato per l’anticipo di qualche giorno, sempre tramite l’apposita procedura che prevede la trasmissione della delibera del Consiglio d’Istituto alla Regione per la relativa valutazione – aggiunge Mattia -. E’ inaccettabile che gli uffici di un Municipio che conta oltre 250 mila abitanti si rifiutino di anticipare il servizio del trasporto scolastico, soprattutto alla luce di altri servizi invece a disposizione degli studenti come la mensa o l’assistenza specialistica. Questo si traduce in un ostacolo di fatto al pieno godimento del diritto allo studio di centinaia di studenti e studentesse. Sono al fianco dell’Anp Roma e Lazio – e ringrazio i Presidenti Mario Rusconi e Cristina Costarelli per la segnalazione – in questa battaglia. I bambini e le bambine devono potersi recare a scuola dal primo giorno di ripresa attivita’ didattiche. Il Municipio si attivi subito in tal senso”, conclude Mattia.