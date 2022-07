Municipio Roma VII: approvata mozione per istituire Sportello sos ristoratori

Luca Di Egidio: per risolvere i problemi quotidiani di chi porta avanti, tra mille difficoltà, un’attività commerciale

“Approvata all’unanimità dal consiglio del Municipio Roma VII la nostra mozione urgente per istituire uno ‘Sportello sos ristoratori”. Lo ha dichiarato Luca Di Egidio, consigliere di Italia Viva nel Municipio VII di Roma Capitale.

“Finalmente – ha spiegato – ci sarà un canale diretto ed immediato tra Municipio e ristoratori per risolvere i problemi quotidiani di chi porta avanti, tra mille difficoltà, un’attività commerciale. Una casella Pec dedicata ed uno sportello ad hoc a cui trasmettere le anomalie e le problematiche, come ad esempio la presenza di cassonetti collocati proprio di fronte a tavolini o pedane. I romani pagano la tassa dei rifiuti più alta d’Italia per ricevere un servizio pessimo. Il minimo che possiamo fare è provare a semplificare la vita ad imprese e ai cittadini”, ha concluso.