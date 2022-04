Municipio Roma VII: Laddaga, con fondi PNRR interventi su scuole, biblioteche e sanità – VIDEO

Nell’intervista il Presidente fa il punto dopo i primi mesi alla guida del Municipio VII e rilancia sui programmi per il futuro, oltre a ricordare l’accoglienza ai cittadini ucraini in fuga dalla brutalità della guerra

A Piazza di Cinecittà, nella ex sede dell’Istituto Luce (1937), c’è il Municipio Roma VII che per popolazione, dopo l’annessione di Torre Spaccata, se fosse una città autonoma sarebbe collocata al nono posto in Italia tra Bari e Firenze, un territorio con diversi problemi e diverse criticità, ma anche in grado di sprigionare una grande energia con tantissime potenzialità a livello economico e turistico.

Il Presidente, Francesco Laddaga, volgendo lo sguardo ai mesi appena trascorsi dalla sua elezione nell’ottobre scorso, traccia una sorta di piccolo bilancio iniziale, “Questi primi 5 mesi di governo sono stati complicati, con l’arrivo, l’assestamento, l’approvazione del bilancio, i progetti il PNRR e in più l’aggiunta di un nuovo quartiere (Torre Spaccata) ovvero un pezzo di città che si è spostato da un municipio ad un altro, per cui abbiamo dovuto lavorare rincorrendo alcune emergenze. Inoltre abbiamo lavorato alla creazione di un Consiglio dei Giovani e risolto alcune situazioni che erano bloccate sulle periferie come Quarto Miglio, Morena, Romanina e Tor Vergata”.

Laddaga mette l’accento anche dei fondi in arrivo legati ai progetti messi in campo per il PNRR, che anche in questo territorio rappresenteranno una opportunità di rilancio a livello economico e occupazionale, “Abbiamo previsto con i fondi del PNRR – afferma- un potenziamento del sistema scolastico, con un rifacimento integrale o parziale di ben cinque scuole, poi la rete delle biblioteche con il completamento dell’opera di Arco di Travertino, una biblioteca in un quartiere che ad oggi ne è sprovvisto come Cinecittà Est, il potenziamento delle biblioteche esistenti, il potenziamento dei presidi della ASL con poliambulatori e case e ospedali di comunità potenziate”.

Altro aspetto importante è il verde pubblico e soprattutto capire la situazione di due importanti polmoni verdi, come Villa Lais ed il Pratone di Torre Spaccata, “A Villa Lais – precisa Laddaga – i lavori finiranno tra qualche mese, ma nel frattempo speriamo di poter liberare la villa un po’ per volta in modo da renderla fruibile in questi mesi di primavera e in estate, mentre per ciò che riguarda il Pratone abbiamo avuto un consiglio straordinario nel quale abbiamo ribadito che può diventare, grazie al PNRR, una grandissima occasione di rilancio economico e culturale della città con il progetto Cinecittà Studios”.

L’attenzione va poi sulle priorità per i prossimi mesi per il Municipio VII, su questo Laddaga ha le idee chiare e molte iniziative messe in cantiere, “In una assemblea pubblica – rileva – abbiamo presentato i nostri progetti per riqualificare i mercati del territorio grazie al lavoro delle Assessore Silvia Pieri e Antonella Di Giacomo, inoltre stiamo lavorando molto sulla cultura con iniziative per la commemorazione del Rastrellamento del Quadraro e la prossima Estate Romana sulla quale sta lavorando l’Assessore Riccardo Sbordoni, poi stiamo operando sull’edilizia scolastica con l’Assessore Marcello Morlacchi e sulle aree verdi insieme con le realtà attive sul nostro territorio e infine sui rifiuti per riportare più decoro”.

Un ultimo pensiero, ma non meno importante, va a quel che sta accadendo in Ucraina, e all’impegno che il Municipio VII ha deciso di mettere in campo a favore dei profughi scappati dalla guerra, soprattutto donne e bambini, “Il Municipio, grazie all’Assessora Adriana Rosato conclude Laddaga – si è immediatamente attivato insieme al Campidoglio e abbiamo attivato una raccolta di generi di prima necessità e tante realtà come parrocchie, associazioni e singole famiglie si sono rese disponibili per ospitare i profughi in arrivo dall’Ucraina nel nostro territorio”.