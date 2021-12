Municipio Roma VIII: Ciaccheri, approvato bilancio previsionale 2022

Piano di investimenti importante per il Municipio

“Voglio ringraziare tutto il consiglio municipale, i gruppi di maggioranza e opposizione, la Giunta e gli uffici per il lavoro senza soste di questi giorni per l’approvazione del bilancio previsionale. Il primo bilancio della nuova amministrazione che ci permette di dare un immediato segnale di operatività per il territorio.

Dopo un periodo di grande complessità che abbiamo gestito in questi anni, abbiamo ottenuto un piano di investimenti importante per il Municipio con l’obiettivo di una ripartenza per tutta la nostra comunità”. Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII.