Municipio Roma VIII: online avviso pubblico per reperimento proposte culturali e sportive

Pubblicato l’avviso di indagine di mercato per il reperimento di proposte progettuali culturali e sportive a valere sul territorio del Municipio Roma VIII che verteranno su quattro assi tematici: la valorizzazione dei luoghi e delle istituzioni di prossimità e di promozione della cultura, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico territoriale e del turismo dolce locale, la messa in campo di pratiche, attività, produzioni artistiche, letterarie e formative per la libertà e l’autodeterminazione delle donne, e la promozione del dialogo interculturale e della convivenza armonica tra diverse culture. Lo si legge in una nota del Municipio Roma VIII.

Esercizi per il mondo che verrà, un mondo che – spiega la nota – grazie al prezioso contributo delle realtà associative, delle operatrici e degli operatori culturali e sportivi, dei soggetti impegnati nella riqualificazione dei luoghi e delle risorse culturali, darà modo al Municipio Roma VIII di accompagnare il processo di crescita culturale e sportiva della popolazione territoriale nella direzione dell’inclusione, del pluralismo culturale, del femminismo, della ricchezza di stimoli culturali e di cura dell’ambiente.

Le domande – conclude la nota – potranno essere inoltrate sulla piattaforma “TuttoGare” entro le ore 12:00 di venerdì 9 settembre 2022