Municipio Roma X: partono i lavori in via Stiepovich

Segnalini: altro importante tassello contro inefficienze

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Prosegue il lavoro del dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione Urbana (Csimu) con un intervento in via Danilo Stiepovich nel X Municipio di Roma, dove un avvallamento, causato da problematiche connesse al cedimento della sottostante rete fognaria, aveva portato oltre un anno fa alla chiusura della strada a scapito degli utenti stradali e degli abitanti che vivono nel X Municipio.

Il 5 agosto scorso il Csimu, a seguito di un sopralluogo, ha sbloccato definitivamente l’opera di ripristino della fogna ammalorata.

“Si tratta di un altro importante tassello che andiamo a sottrarre al mosaico delle inefficienze grandi e piccole di cui soffre purtroppo la nostra città – precisa l’assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture Ornella Segnalini – E’ un obiettivo raggiunto grazie alla buona volontà dei nostri funzionari, ad una sapiente regia del Dipartimento e alla determinazione dell’Assessorato nel voler risolvere annose problematiche. Finalmente sono state superate tutte le criticità e i lavori saranno avviati verso fine settembre, dopo una fase di rilievi preliminari e di progettazione, e in 90 giorni si perverrà al ripristino non solo della fognatura ma anche del manto stradale, con la completa riapertura di via Stiepovich”.