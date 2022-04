Municipio Roma XI: ok a consulta per diritti persone con disabilità

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale un avviso pubblico e ci saranno 45 giorni per aderire

Un nuovo regolamento per la Consulta municipale per i diritti delle persone con disabilità. Lo ha approvato oggi il consiglio del Municipio Roma XI. La Consulta sarà luogo di confronto e impulso per progetti e misure utili a dare risposte ai bisogni di cittadini e famiglie. Della consulta possono fare parte, ed è la novità più importante – si legge in una nota – oltre alle organizzazioni del territorio regolarmente riconosciute, anche singoli cittadini. Nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla pagina del Municipio XI del portale istituzionale di Roma Capitale un avviso pubblico e ci saranno 45 giorni per aderire alla Consulta. Ci sarà continuità per gli iscritti alla precedente Consulta, che potranno confermare la loro partecipazione all’organismo municipale inviando una semplice email alla direzione socio educativa del Municipio.

“Oggi è stata scritta una bella pagina per il nostro Municipio con un regolamento inclusivo e innovativo – ha dichiarato in Aula il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi – Siamo tra i primi municipi ad approvare il nuovo regolamento della Consulta municipale per i diritti delle persone con disabilità, applicando in tempi rapidissimi le Linee guida stabilite a febbraio dall’Assemblea capitolina. Un regolamento che garantisce rappresentanza a utenti, famigliari, associazioni, cooperative, organizzazioni e allo stesso tempo offre all’istituzione municipale un luogo di confronto sui temi della disabilità. Ringrazio la presidente della commissione Politiche sociali Fabiana Di Segni e l’assessora Giulia Fainella per la capacità di ascolto delle varie istanze dimostrata in questi mesi e che oggi ha permesso di approvare all’unanimità il regolamento”.