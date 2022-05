Municipio Roma XI: patto per la crescita con le parti sociali

Per popolazione anziana e fragile

Un patto per lo sviluppo e la crescita che tenga conto delle esigenze della popolazione anziana e fragile. E’ stato siglato tra Municipio XI e parti sociali per garantire, attraverso un tavolo permanente, interventi e azioni comuni sull’invecchiamento attivo, sulle attivita’ dei Centri Sociali Anziani, sull’assistenza ad anziani con disabilita’ o non autosufficienti, sulle politiche di co-housing e su quelle per il contrasto alla poverta’.

Tra gli obiettivi del protocollo anche il potenziamento dei servizi sanitari e sociali sul territorio in relazione al Pnrr.

“Il Municipio XI ha nel suo Dna la relazione costante con le realta’ del territorio – afferma il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi – Abbiamo da subito individuato nel coinvolgimento delle associazioni e delle parti sociali la possibilita’ concreta di costruire un Patto per lo sviluppo e la crescita del territorio. Di questo sono soddisfatto e ringrazio i rappresentanti di Spi/Cgil Lega XI, Fnp Cisl di Roma Capitale e Rieti e Uil pensionati Lazio per la sintesi raggiunta. Questo accordo ci permettera’ di potenziare le risorse e la crescita sociale del territorio, stimolando un modello avanzato di partecipazione, piu’ consapevole e attiva da parte di cittadini e associazioni”.